Генсек Ради Європи офіційно звернувся до Путіна з вимогою звільнити Сенцова

Документ було відправлено, наразі у Раді Європи чекають підтвердження його отримання російською стороною.

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд подав офіційне прохання до президента Росії Володимира Путіна помилувати українського режисера Олега Сенцова, який відбуває покарання у російській в'язниці і голодує вже понад місяць.

"Документ було відправлено, чекаємо на офіційне підтвердження дипломатичними каналами Росії", підтвердили "Голосу Америки" у пресслужбі Ради Європи.

Читайте такожАдвокат Сенцова розповів, хто може змусити Путіна звільнити його підзахисного

20 червня Турбойрн Ягланд відвідав Москву, де зустрівся з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та російським омбудсменом Тетяною Москальковою. Після зустрічі Ягланд заявив, що готовий подати офіційне прохання про помилування Сенцова.

Як повідомляв УНІАН, незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, які перебувають у російських тюрмах. 31 травня він заявив, що його «не цікавить обмін», бо він – «людина, яка йде до кінця».

Український омбудсмен Тетяна Денісова 13 травня вирушила до РФ для відвідування українських політв'язнів. Вона мала намір найперше відвідати в колонії на Ямалі Сенцова. Того ж дня російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що Денісова вирушила до Сенцова з «особистої ініціативи», а її візит не був узгоджений.

Читайте такожПосольство України звернулось до компетентних органів РФ щодо візитів Денісової до Сенцова, Балуха, Клиха і Кольченка

Досі російська сторона не пускає Денісову до Сенцова, відмовляють навіть у відеозв'язку з засудженим режисером.

Довідка УНІАН. Співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові.

Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцова утримують в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.