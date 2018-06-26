Російський омбудсмен Москалькова прибула до Києва

В Україні російський уповноважений з прав людини хоче зустрітися із засудженим російським військовим і моряками судна "Норд".

Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова прибула в столицю України, щоб зустрітися із засудженим російським військовослужбовцям Максимом Одінцовим і членами екіпажу судна "Норд".

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Про це повідомляє російське агентство ТАСС. За словами Москалькової, МЗС РФ скерував українській стороні ноту з проханням про відвідування уповноваженим російського громадянина в СІЗО.

"Я відвідала раніше в Омську засудженого Дмитра Штиблікова, Денісова теж була запрошена, але вона спізнилася на літак і за погодними умовами не встигла. Я сподіваюся, за дзеркальним можливостям, зможу відвідати російського громадянина. Але поки що я не отримала чіткої відповіді, що буду допущена до нього. Але з відповіді Людмили Денисової (українського омбудсмена – ред.), зрозуміло, що вона клопочеться і не проти", - зазначила Москалькова, відповідаючи на питання про її можливу зустріч з Одінцовим.

Уповноважений повідомила, що після цього хотіла б зустрітися з моряками арештованого судна "Норд".

"Було б правильно відпустити рибалок додому, які утримуються тут, жодного злочину вони не скоювали, потрібно їх відпустити. Буду просити про це владу", - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, український омбудсмен Тетяна Денісова 13 травня вирушила в РФ для відвідування українських політв'язнів. Вона мала намір в першу чергу відвідати в колонії на Ямалі Сенцова. Того ж дня російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що Денісова вирушила до Сенцова з «особистою ініціативою», а її візит не було узгоджено.

Досі російська сторона не пускає Денисову до Сенцова, відмовляють навіть у відеозв'язку з засудженим режисером.