У курортній зоні Одеси рекламний білборд упав на припарковану іномарку

На місце події також прибули представники власника білборда, які припускають, що опори рекламної конструкції були пошкоджені невідомими.

У курортній зоні Одеси сьогодні величезний рекламний білборд упав на припарковану іномарку.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Одеси, в суботу об 11.15 поліцейські отримали виклик на вулицю Генуезьку.

Зокрема, повідомлялося про те, що рекламний щит впав на припарковану машину Suzuki Vitara, внаслідок чого вона отримала значні пошкодження.

«Встановили власника. Для оформлення матеріалів на місце виїхала слідчо-оперативна група», - повідомили у прес-службі.

Причини події з'ясовуються.

За словами очевидців, рекламний щит впав біля виїзду з парковки торгового комплексу. Вищезгадана іномарка була припаркована без порушення правил.

На місце також прибули представники власника білборда, які припускають, що опори рекламної конструкції були пошкоджені невідомими.

Пошкоджений автомобіль вивільнили з-під щита за допомогою автокрана. З місця події пошкоджену машину транспортував евакуатор.