У Чернігові через негоду потребують відселення ще 50 людей, розпочався збір допомоги постраждалим

Для потерпілих терміново виділені помешкання у гуртожитку Будівельного ліцею по вул. Івана Мазепи,70 і по просп. Перемоги, 183 - у будинку «Чернігівського навчально-реабілітаційного центру №2» Чернігівської міської ради.

У Чернігові внаслідок негоди ще потребують відселення 50 людей, також розпочався збір допомоги для постраждалих.

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Про це повідомили у прес-службі міської ради. Згідно з інформацією, під час другого упродовж сьогоднішнього дня засідання комісії з ліквідації надзвичайних ситуацій наголошено на першочерговому наданні належної допомоги постраждалим мешканцям міста.

Так, жителі найбільш постраждалих будинків міста, зокрема, по вул. Декабристів, 8 та по вул. Текстильників, 23 (загалом, приблизно 50 осіб), потребують відселення, адже залишатися там небезпечно. Для них терміново виділені вільні помешкання у гуртожитку Будівельного ліцею по вул. Івана Мазепи,70 і по просп. Перемоги, 183 - у будинку «Чернігівського навчально-реабілітаційного центру №2» Чернігівської міської ради.

Заступник міського голови, керівник комісії Андрій Черненко закликав мешканців міста мобілізувати всі сили на допомогу чернігівцям, котрі, внаслідок затоплення будинків, втратили навіть найнеобхідніші речі.

У Чернігівському навчально-реабілітаційному центрі №2 організовано збір необхідних речей для дітей різного віку та дорослих. Також на період відселення постраждалих місто організує для них триразове харчування щодня, яке забезпечить комунальне підприємство «Шкільне».

Крім того, у звільнених будинках буде забезпечена цілодобова охорона порядку силами поліції та муніципальної варти на період приведення до належного стану цих будинків і вивчення ситуації щодо подальшої їх експлуатації.

Також під час наради були визначені місця, що потребують негайного реагування щодо ліквідації наслідків негоди для запобігання нещасних випадків. Для цього, окрім комунальних служб, додатково залучатимуться також місцеві сили Національної гвардії і залізничного полку.