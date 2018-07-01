Схуд на 17 кг: українському консулу вдалося відвідати в РФ політв'язня, якого не бачили два роки

Литвинов не має зв'язку з родиною та підтримки з Батьківщини.

Український консул в Новосибірську відвідав у колонії під Магаданом українського політв’язня Сергія Литвинова, якого засудили до 8,6 років колонії за нібито скоєння розбою відносно громадянина Росії.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на обізнаного у справах українських політв’язнів Станіслава Огорового, який особисто спілкувався з консулом Зазначається, що це перший візит українського консула до політв’язня за той час, коли Литвинов відбуває покарання саме під Магаданом.

Читайте такожУкраїнський політв'язень Клих оголосив голодування - Геращенко

«Вона (консул Діана Іванова - УНІАН) була в Литвинова три дні тому. Наскільки мені відомо — це перший випадок, коли консул там під Магаданом його побачила. Його два роки ніхто не бачив, хоча консул неодноразово писала запити на його відвідування», — сказав Огоровий.

За його словами, Литвинов за час перебування в колонії суворого режиму схуд на 17 кілограмів через погане харчування та умови. Йому не видали літній одяг, через що він вимушений ходити у звичайній футболці та штанах. За це Литвинова постійно відправляють до штрафного ізолятора як за "порушення режиму".

«У нього немає ніякої підтримки з батьківщини, немає посилок. Я думаю, що він взагалі втратив зв’язок з родиною. Він хоче повернутися в Ростовську область, де він спочатку відбував покаранні, адже по закону — це те місце, де він був засуджений, і він має на це право», — сказав Огоровий.

Читайте такожПолітв'язень розповів деталі втечі з окупованого Криму: я йшов через замінований ліс навмання

Як повідомляв УНІАН, Литвинова було затримано влітку 2014 року в одній з лікарень в Ростовській області.

За версією російського слідства, він у складі українського добровольчого батальйону «Дніпро-1» нібито вбив кілька десятків мирних жителів Луганської області. 25 листопада 2015 року звинувачення в масових убивствах з Литвинова було знято, але водночас було порушено справу про пограбування.

За версією російського слідства, Литвинов разом з невідомими військовими відібрав у громадянина РФ Олександра Лисенка два автомобілі. Суд РФ засудив Литвинова до 8,5 років позбавлення волі.

У січні 2017 року Литвинова етапували з Ростову, де він відбував покарання, до Магадану.