Українського політв'язня Литвинова етапували в Магадан

11:30, 31 січня 2017
Політика
811 0

Засудженого в Росії українського політв'язня Сергія Литвинова з колонії в Ростовській області етапували в Магадан.

Литвинова з колонії в Ростовській області етапували в Магадан / Фото facebook.com/Виктор Парашуткин

"В колонії підтвердили, сказавши, що його вивезли "кудись на північ", - повідомила координатор проекту "Слова свободи" Яна Гончарова у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, Литвинова було затримано влітку 2014 року в одній з лікарень в Ростовській області.

Читайте такожВ'язні Кремля: ЗМІ розповіли про українців, кинутих в застінки російських в'язниць

За версією російського слідства, він у складі українського добровольчого батальйону «Дніпро-1» нібито вбив кілька десятків мирних жителів Луганської області. 25 листопада 2015 року звинувачення в масових убивствах з Литвинова було знято, але водночас було порушено справу про пограбування. За версією російського слідства, Литвинов разом з невідомими військовими відібрав у громадянина РФ Олександра Лисенка два автомобілі.

Суд РФ засудив Литвинова до 8,5 років позбавлення волі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Росія#політв'язні#Литвинов