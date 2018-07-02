Сьогодні ввечері з Тунісу до України вилетить другий літак з українськими туристами

Перший літак з 172 українцями на борту вилетів о 13:20.

Сьогодні ввечері орієнтовно о 20:30 з Тунісу має вилетіти до України другий літак з українськими туристами, які не змогли вчасно потрапити на батьківщину через скасування рейсів авіакомпанією Bravo Airways.

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Про це УНІАН повідомив заступник директора Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

"З Тунісу один літак зі 172 пасажирами вилетів о 13.20, наступний - орієнтовно в 20.30. Останній завтра о 5 ранку (ймовірно). Консул перебуває на місці", - повідомив дипломат.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, близько 300 українських туристів з 27 червня не можуть вилетіти до Харкова з аеропорту Монастір імені Хабіба Бургіби, що розташований у місті Монастір (Туніс). Частина туристів залишається в аеропорту Монастір, решту – розмістили в готелі міста Сус.

Пасажири стверджують, що авіакомпанія Bravo Airways і туроператор Oasis Travel, в особі приймаючої компанії Insight Holidays, не виконують своїх зобов'язань з повернення громадян України додому.

У консульстві України в Тунісі повідомили, що рейс затримується через відсутність пального для заправки літака.

В Міністерстві закордонних справ України повідомили, що дипломати вживають невідкладних заходів з метою повернення українських туристів з Тунісу додому.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян пообіцяв звернутися до Генеральної прокуратури через ситуацію із сотнями громадян України, які «застрягли» в аеропорту Тунісу.

Він також повідомив, що станом на 30 червня в аеропорту Тунісу залишалось ще близько 800 українських громадян.

В авіакомпанії Bravo Airways заявили, що рейси, які мали виконуватися 27 червня з Києва, Львова та Харкова до Монастіру, були скасовані через відсутність оплати рейсів з боку туроператора Oasis Travel.

Зокрема, авіакомпанія Bravo Airways пояснює скасування своїх рейсів тим, що туроператор OASIS упродовж останніх двох років не виконував перед нею фінансові зобов'язання, наростивши заборгованість до 25 млн грн станом на 27 червня.

Сьогодні стало відомо, що туристичний оператор «Оазис» обіцяє українським туристам, що змушені були залишитися в Тунісі через скасування авіакомпанією Bravo Airways рейсів на повернення додому, компенсувати витрати за проживання в цій країні.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що авіаперевізник та туроператор, через яких українці «застрягли» в аеропортах іноземних країн та не можуть вчасно повернутися до України, мають за це відповісти. Зокрема, глава МЗС виступає за проведення аудиту з метою з'ясування спроможності авіакомпаній і туроператорів виконувати умови виданих їм ліцензій щодо туристичної діяльності.