Скандал довкола Bravo Airways: по співробітника в аеропорту "Київ" в оточенні розлючених чоловіків вислали "загін спецпризначення" - ЗМІ

Через 10 хвилин по співробітника вислали загін спецпризначення, який порекомендував людям написати колективну заяву.

Одна з пасажирів рейсу рейсу №2461 із "Жулян" до Шарм-ель-Шейха Ксенія розповіла подробиці проведеного дня в аеропорту.

Як вона поділилася з "Обозревателем", до них ніхто не хотів виходити й давати пояснення: ні співробітники аеропорту, ні представники туроператора й авіаперевізника Bravo Airways.

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"Тому, коли в зал очікування вийшов співробітник, у нього вимагали по рації викликати представника до людей. У відповідь почули рекомендацію йому по рації: "Швидко роздавай посадочні талони і бігом звідти!". Тоді розлючені чоловіки взяли його в щільне кільце і сказали, що не випустять. Через 10 хвилин за ним вислали загін спецпризначення, який порекомендував людям написати колективну заяву, а один з пасажирів - правоохоронець - допоміг оформити її", - розповіла пасажирка.

Як повідомлялося, 1 липня в аеропорту Київ ім. Сікорського ("Жуляни") - знову величезні затримки, літаки авіакомпанії Bravo Airways не літають.

Як стверджує представник авіакомпанії, вони не отримали грошовий транш від туроператорів і їм просто нема за що заправити літак. Зі свого боку туроператор каже, що все сплачено і проблема саме в авіаперевізнику.