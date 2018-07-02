"Вони мають за це відповісти": Клімкін про компанії, через які українці «застрягли» в аеропортах

Глава МЗС виступає за проведення аудиту з метою з'ясування спроможності авіакомпаній і туроператорів виконувати умови виданих їм ліцензій щодо туристичної діяльності.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що авіаперевізник та туроператор, через яких українці «застрягли» в аеропортах іноземних країн та не можуть вчасно повернутися до України, мають за це відповісти.

Про це дипломат написав у соціальній мережі Facebook.

"Наші консули роблять усе, що в їхніх силах, аби допомогти сотням співвітчизників, які через недобросовісність авіаперевізників та туроператорів потрапили в пастку в аеропортах Тунісу, Єгипту, Туреччини, Албанії та інших курортних країн. На жаль, це тільки половина проблеми, адже не менша кількість людей, які чесно оплатили свій відпочинок, по кілька днів не можуть вилетіти з України", - зазначив Клімкін.

"Не хочу твердити, що МЗС передбачало настільки гостру кризу, але наш консульський департамент, готуючись до сезону відпусток, який для консулів завжди означає посилену роботу, неодноразово звертав увагу на наявні хронічні проблеми", - підкреслив глава МЗС.

Зокрема, він наголосив, що 30 квітня в зовнішньополітичному відомстві оприлюднили рекомендації громадянам України зважено вибирати туроператора, плануючи свою подорож за кордон. Також 22 травня МЗС провело спеціальну нараду з представниками інших причетних організацій, на якій були порушені питання можливих ризиків.

"У відповідь учасники скаржилися на брак повноважень. Передусім повноважень перевіряти, чи виконують авіакомпанії і туроператори умови отриманих ліцензій. На жаль, є підстави сумніватися, що деякі з них виконати їх взагалі не спроможні, і в погоні за наживою взяли на себе завідомо непідйомні зобов’язання. Такий підхід до справи важко пояснити. Якщо бізнесмени від туризму просто сподівалися, що старі зношені літаки, дасть Бог, витримають всі перевантаження, то це означає, що вони ще й наражали на ризик своїх пасажирів, а це робить ситуацію ще серйознішою", - заявив Клімкін.

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"Мені дуже шкода людей, яким зіпсували відпочинок і настрій, зруйнували плани, змусили за власні ж гроші мучитися й терпіти приниження. Повторюю, українські дипломати роблять і робитимуть усе, щоб полегшити їхнє становище. Сподіваюся, що в міру можливостей свій внесок у розв’язання нинішньої кризи зроблять і інші відомства", - додав дипломат.

При цьому він вважає, що треба не просто аналізувати наслідки подібних неподобств, а нарешті звернути увагу на причини, які їх породжують.

"Компанії, які спричинили туристичний колапс, мають за це відповісти. Ретельний і всебічний аудит повинен з’ясувати, чому вони не виконують умови ліцензій і чи взагалі здатні їх виконувати. І робити це необхідно не колись, а прямо зараз. Досить по-страусячому ховати голову в пісок", - наголосив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, близько 300 українських туристів з 27 червня не можуть вилетіти до Харкова з аеропорту Монастір імені Хабіба Бургіби, що розташований у місті Монастір (Туніс). Частина туристів залишається в аеропорту Монастір, решту – розмістили в готелі міста Сус.

Пасажири стверджують, що авіакомпанія Bravo Airways і туроператор Oasis Travel, в особі приймаючої компанії Insight Holidays, не виконують своїх зобов'язань з повернення громадян України додому.

У Консульстві України в Тунісі повідомили, що рейс затримується через відсутність пального для заправки літака.

У МЗС України повідомили, що дипломати вживають невідкладних заходів з метою повернення українських туристів з Тунісу додому.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян пообіцяв звернутися до Генеральної прокуратури через ситуацію із сотнями громадян України, які вимушено перебували в аеропорту Тунісу.

Він також повідомив, що станом на 30 червня в аеропорту Тунісу залишалось ще близько 800 українських громадян.

В авіакомпанії Bravo Airways заявили, що рейси, які мали виконуватися 27 червня з Києва, Львова та Харкова до Монастіру, були скасовані через відсутність оплати рейсів з боку туроператора Oasis Travel.

Зокрема, авіакомпанія Bravo Airways пояснювала скасування своїх рейсів тим, що туроператор Oasis упродовж останніх двох років не виконував перед нею фінансові зобов'язання, наростивши заборгованість до 25 млн грн станом на 27 червня.

2 липня з Тунісу вилетів один з п'яти літаків, які мають повернути додому українських туристів.