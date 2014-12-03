В Одесі вночі підірвали магазин української символіки

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, в міліцію після півночі надійшло повідомлення, що у магазині «Патріот» на вулиці Мала Арнаутська стався вибух, в результаті якого пошкоджено вікна магазина, частину стіни під одним з вікон і припаркований поряд автомобіль. Постраждалих у результаті вибуху немає.

«Магазин спеціалізувався на продажу державної символіки і національного одягу», - відзначили в міліції.

Зібрані речові докази направлено на дослідження в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при ГУМВС.

За попередніми даними, під вікном магазина на першому поверсі (у прибудові до житлового будинку) зловмисники заклали вибуховий пристрій без оболонки, еквівалент – приблизно 200 грамів тротилу. Пошкодження одержали також довколишні житлові будівлі.

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За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Матеріали передано до Управління Служби безпеки України в Одеській області.