Експерт розповів, як українці потрапляють у трудове рабство за кордоном

Можемо говорити навіть про торгівлю людьми, сучасне рабство, – впевнений координатор проекту з протидії торгівлі людьми.

Трудове рабство стало новим трендом, і проблема вже набирає масштабів катастрофи.

Про таке повідомляє "5 канал" у програмі розслідувань "Особливий погляд".

За словами координатора проекту з протидії торгівлі людьми благодійного фонду "Карітас Харків" Ігоря Тридуби, нелегальне працевлаштування є надзвичайно ризикованим кроком.

"Якщо ви не маєте трудового договору і ви погодилися на одну роботу – за кінцевим результатом ви можете отримати щось інше: у вас вилучають документи, обмежують у доступі до медикаментів, їжі, води, обмежують пересування, зв'язок з оточуючими, з рідними, близькими, – то ми можемо сказати, що це була торгівля людьми, сучасне рабство", – заявив фахівець.

При цьому, Тридуба наводить приклад, як українець потрапив у Польщі в трудове рабство.

"Молодий хлопець, який перебував у скрутному матеріальному становищі, в газеті знайшов оголошення. Він поїхав до Польщі. Там його зустріли. Привезли на місце роботи. І він жив у жахливих умовах, працював по 12-15 годин на добу. Один раз на день його годували. Забрали в нього документи, телефон, щоб він не міг контактувати з близькими, родичами, щоб не міг поліцію викликати. І це тривало майже місяць. І потім його просто відпустили і сказали: все, ти нам не потрібен більше", – розповів керівник фонду.