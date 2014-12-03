Російські Іскандери можуть вразити столицю Польщі, Харків і Мінськ (схема)

"Оперативно-тактичні ракетні комплекси Іскандер розташовані в Ленінградській і Калінінградській областях, і нещодавно були помічені в Криму і на східному кордоні України", - йдеться у повідомленні медіа-центру, передає Новое Время.

Повідомляється, що до складу кожного з комплексів 9К720 Іскандер-М, дальність ураження яких становить до 500 кілометрів, входить 51 спецавтомобіль. Обслуговуванням Іскандера займаються 108 військових.

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Таким чином, свідчить інфографіка, цілями російських збройних сил можуть стати європейські міста - Гельсінкі, Таллінн, Рига, Вільнюс, Мінськ і Варшава.

Іскандер (індекс комплексу - 9К720, за класифікацією МО США і НАТО - SS-26 Stone) - розроблений Коломенським конструкторським бюро оперативно-тактичний ракетний комплекс. Призначений для ураження цілей в глибині оперативної побудови військ противника. Імовірно може бути засобом доставки тактичної ядерної зброї.