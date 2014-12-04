Військові РФ намагаються встановити на Донбасі російську комендатуру, бойовики їх ігнорують

В районі Докучаєвська загострюється конфлікт між місцевими бойовиками - в основному з бандформування "Кальміус" та переформованими бандформуваннями, замаскованими під них російськими військовослужбовцями.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

За словами експерта, головними причинами конфлікту стали:

- спроби російських військовослужбовців взяти під контроль в цьому районі переміщення транспортних засобів (у тому числі транспорту з вугіллям і транспорту самих бойовиків);

- встановлення фактичного російського окупаційного режиму (російська комендатура, патрулі, спроби відновити подобу "правопорядку"), без урахування позиції керівництва місцевих терористичних груп;

- прибуття з північних і західних районів території, підконтрольній терористам, значної кількості бойовиків з "розформованих підрозділів", які ігнорують спроби росіян взяти їх під контроль.