У Ніжині оголошено три Дні жалоби у зв'язку із загибеллю підлітків

У Ніжині Чернігівській області 6-8 липня оголошено Днями жалоби через загибель трьох підлітків внаслідок падіння на них бетонної стіни.

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Як повідомила прес-служба міської ради, відповідне розпорядження підписав Ніжинський міський голова Анатолій Лінник.

Згідно з розпорядженням, Дні жалоби на території міста Ніжина оголошено із 6 до 8 липня включно.

Доручено приспустити Державний Прапор України на будівлях і спорудах Ніжинської міської ради, її виконавчого комітету, управлінь, відділів міської ради, підприємств, установ, закладів комунальної форми власності. Також рекомендовано керівникам територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, державних підприємств, установ, закладів, розташованих на території міста Ніжина, приспустити Державний Прапор України на відповідних адміністративних будівлях і спорудах.

"Відмінити розважально-концертні, спортивні, інші культурно-масові заходи місцевого значення, підготовка та проведення яких заплановані у місті Ніжині у період з 6 по 8 липня", - зазначається в тексті документу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 липня, поблизу Ніжина внаслідок падіння бетонної плити у недобудованій будівлі загинули троє підлітків - 14, 15 і 16 років. Правоохоронці припускають, що діти гралися у старій двоповерховій недобудованій будівлі і на них обвалилася плита перекриття. Усі підлітки загинули на місці події.