Підозрюваного у вбивстві підполковника поліції Глушака у Києві арештували

Суд обрав підозрюваному безальтернативний запобіжний захід - без права на внесення застави.

Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному у вбивстві підполковника поліції Дмитра Глушака.

Про це прокуратура Києва повідомляє у Facebook. Зазначається, що суд обрав підозрюваному безальтернативний запобіжний захід - без права на внесення застави.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня у Шевченківському районі Києва на вулиці Щусєва виявили тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями. Тіло загиблого в автомобілі побачила перехожа та зателефонувала в поліцію. На місці злочину знайшли дві кулі та дві стріляні гільзи, які направлено на експертизу.

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Повідомлялось про два відкритих кримінальних провадження - за п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Голова Нацполіції Сергій Князєв у Facebook повідомив, що вбитий - Дмитро Глушак, який працював у правоохоронних органах з 1995 року.

Вчора, 6 липня, за підозрою у вбивстві було затримано раніше судимого 48-річного жителя Києво-Святошинського району Київської області.

У прокуратурі повідомили, що затриманий знайшов в інтернеті оголошення про продаж золотого ланцюжка. Він домовився з поліцейським про зустріч.

"Під час зустрічі, сівши в автомобіль на заднє сидіння, підозрюваний здійснив у потерпілого два постріли з вогнепальної зброї, після чого заволодів його речами, а саме - золотим ланцюжком та мобільним телефоном і зник з місця події", - повідомили у прокуратурі.