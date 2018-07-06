Вбивство підполковника поліції у Києві: стало відомо ім'я загиблого (фото)

Дмитро Глушак був убитий пострілом з вогнепальної зброї в центрі Києва.

В Національній поліції України підтвердили факт вбивства свого співробітника 5 липня в Шевченківському районі Києва, це підполковник Дмитро Глушак.

Про це в Facebook повідомила заступник директора Департаменту комунікації НПУ Ольга Атаманова.

"Особовий склад Національної поліції сумує та висловлює співчуття родині загиблого полицейського. Вчора у столиці опівдні був убитий працівник Національної поліції Дмитро Глушак. Він з 1995 року працював у кримінальній поліції Нацполіції", - написала вона.

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За словами керівника Нацполіції Сергія Князєва, для розслідування зазначеного злочину залучили СБУ.

"Негайно була створена посилена слідчо-оперативна група, в яку входять найкращі фахівці Національної поліції. Ми залучили колег із Служби безпеки України. Думаю, що ми відзвітуємо перед суспільством про швидке розкриття цього правопорушення. Зловмисника ми повинні знайти, залучити до кримінальної відповідальності. Дмитро Глушак був убитий пострілом з вогнепальної зброї в центрі Києва", - сказано в повідомленні.

У Дмитра Глушака залишилися батьки, дружина та шестирічний син.

Як повідомлялося, за даними джерел, убитий поліцейський вів стеження у дворі будинку, де його розстріляли. Відкрито дві кримінальні провадження - за п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) і ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.