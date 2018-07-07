Смерть українського дисидента: дружина розповіла, на що хворів Левко Лук'яненко (відео)

Дружина Лук'яненка розповіла, що у Феофанії дисидент лікувався від наслідків інсульту.

Український дисидент Левко Лук'яненко помер 7 липня. Його лікували від наслідків інсульту.

За словами дружини Героя України Надії Лук'яненко, її чоловік перехворів на лейкоз, пізніше у нього були проблеми з тромбами і лейкоцитами. У Феофанії його лікували від наслідків інсульту, йдеться в сюжеті ТСН.

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Як повідомляв УНІАН, український дисидент, письменник, екс-народний депутат України автор "Акту проголошення незалежності України" Левко Лук'яненко помер 7 липня.

Левко Лук'яненко народився 24 серпня 1928 року в с. Хрипівка Гроднянського району Чернігівської області. Лук'яненко - український дисидент і політик часів СРСР, співзасновник Української Гельсінської групи, політик і громадський діяч, народний депутат України, Герой України, письменник, автор «Акту проголошення незалежності України» від 24 серпня 1991 року, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка 2016 року.