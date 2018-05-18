Підполковника Нацгвардії, завербованого ФСБ РФ, засудили до 13 років позбавлення волі (відео)

Після поїздки до Москви зрадник передавав путінським агентам дані про українські сили та засоби, задіяні в АТО на Донбасі. Під час затримання намагався втекти та наніс травми співробітнику СБУ.

До 13 років позбавлення волі засуджено підполковника Національної гвардії за обвинуваченням у державній зраді. Оперативники контррозвідки СБУ встановили, що нацгвардієць був завербований представниками ФСБ РФ у вересні 2014 року в Москві під час несанкціонованого візиту до Росії.

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Як повідомляє СБУ, на виконання вказівок кураторів він передавав одним із месенджерів та електронною поштою до Росії відомості, що містять державну таємницю, зокрема дані про сили та засоби, задіяні у проведенні антитерористичної операції. Співробітники СБ України затримали зловмисника у травні 2015 року за місцем постійної дислокації його частини на Харківщині. Під час спроби втекти нацгвардієць наніс тілесні ушкодження співробітнику СБ України.

Один із районних судів Харкова визнав чоловіка винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з позбавленням військового звання підполковника. Судовий розгляд тривав близько 2 років.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно українця намагався завербувати КДБ Білорусі.