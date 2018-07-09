З Героєм України Левком Лук'яненком попрощалися в Хотові на Київщині (відео)

У Хотові зібралися його родичі, близькі і соратники. На стінах йго будинку портрети і ватмани, де можна було висловити свої співчуття.

Відомий український дисидент, один з авторів акту "Про Незалежність України" помер в суботу у Феофанії від наслідків інсульту.

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24 серпня Лук'яненку мало виповнитись 90 років. 27 з них він провів в сибірських таборах за те, що прагнув незалежності України, йдеться у сюжеті ТСН. Попрощались з Левком Григоровичем сьогодні у його будинку в Хотові, а у вівторок в столичному клубі Кабінету міністрів з ним зможуть попрощатися усі охочі.

Відспівування відбудеться у Володимирському соборі. Письменника, дисидента та народного депутата чотирьох скликань поховають на Байковому цвинтарі завтра.

Його дружина каже, що йому боліло те, що зараз відбувається в Україні.