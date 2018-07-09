З Героєм України Левком Лук'яненком попрощалися в Хотові на Київщині (відео)

18:57, 09 липня 2018
Суспільство
655 0
24 серпня Лук'яненку мало виповнитись 90 років \ УНІАН

Читайте такожСмерть українського дисидента: дружина розповіла, на що хворів Левко Лук'яненко (відео)

24 серпня Лук'яненку мало виповнитись 90 років. 27 з них він провів в сибірських таборах за те, що прагнув незалежності України, йдеться у сюжеті ТСН. Попрощались з Левком Григоровичем сьогодні у його будинку в Хотові, а у вівторок в столичному клубі Кабінету міністрів з ним зможуть попрощатися усі охочі.

Відспівування відбудеться у Володимирському соборі. Письменника, дисидента та народного депутата чотирьох скликань поховають на Байковому цвинтарі завтра. 

Його дружина каже, що йому боліло те, що зараз відбувається в Україні. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #поховання#Левко Лук'яненко