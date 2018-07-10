Багато українців у Криму після окупації почали називати себе росіянами - Джемілєв

Дані проведеного окупантами в Криму перепису не відповідають дійсності.

Багато етнічних українців у Криму після окупації півострова Російською Федерацією почали називати себе росіянами, побоюючись за своє майбутнє.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв.

За словами Джемілєва, згідно зі статистикою, до окупації Криму Росією на півострові проживало близько 280 тис. кримських татар (13,5% населення півострова), але також були дані про 300 тис.

"Коли прийшли окупанти, вони через півроку провели свій перепис... Згідно з тим переписом, який вони провели у жовтні 2014 року, вже виходило, що кількість кримських татар становить не 13,5%, а 10%", - сказав Джемілєв.

Також він зазначив, що кількість етнічних українців до окупації, за офіційною статистикою, становила 24,5%. "Відповідно до нового перепису виявилося, що етнічних українців 15,5%", - додав Джемілєв.

"Якщо ці дані переводити на такі абсолютні цифри, то виходить, що кримських татар зменшилася на 40 тис., а етнічних українців десь на 250 тис., але насправді такого не сталося", - заявив Джемілєв.

"Статистику окупантів щодо кримських татар взагалі можна не брати до уваги, тому що багато кримських татар взагалі не брали участі, не відповідали на їхні запитання", - зазначив він.

"Що стосується етнічних українців, звичайно ж, такого великого відтоку - 250 тис. - не було. Найімовірніше, тут відбувався такий феномен, як був під час перепису після Голодомору 1930-1935 років. Люди почали називати себе росіянами, тому що знали, що два роки тому їх знищували тільки тому, що вони українці. Приблизно те саме, ми припускаємо, сталося в Криму", - сказав він.

"За орієнтовними даними, виїхали з Криму близько 20-25 тис. кримських татар", - додав він.

Як наголосив Джемілєв, зараз за межами окупованого півострова на материковій частині України перебувають 8 членів Меджлісу кримськотатарського народу.