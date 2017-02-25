Джемілєв: агресивна пропаганда РФ перевершує пропаганду радянського тоталітарного режиму

Уповноважений президента у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв вважає, що агресивна пропаганда Російської Федерації перевершує пропаганду радянського тоталітарного режиму.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час міжнародного форуму «Крим в умовах окупації: наслідки для України і світу» сьогодні в Києві.

«Агресор має дуже потужну пропагандистську агресивну машину, яка заглушує, зомбує. Я мало знайомий з методами нацистсько-геббельсівської пропаганди, але можу сміливо стверджувати, що за ступенем агресивності, брехливості, безпардонності, нинішня російська пропаганда набагато перевищує пропаганду радянського тоталітарного режиму», - заявив Джемілєв.

«Працює цілий величезний штат високооплачуваних фахівців у сфері брехні, дезінформації світової громадськості. Існують цілі фабрики тролів, де сотні оплачуваних людей всіма мовами світу пишуть коментарі до всіх публікацій, що відображають, так би мовити, пропутінську точку зору», - додав Джемілєв.

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«На жаль, ми відчуваємо, бачимо негативні наслідки цієї пропаганди. Якщо навіть очільник великої демократичної країни під час своєї передвиборчої кампанії говорить про те, що «так, я чув, начебто самі жителі Криму хотіли опинитися в окупації і тому варто, мабуть, домовитися з Путіним щодо майбутнього статусу Криму», то можна припустити, яка ступінь інформованості мільйонів і мільйонів людей, чиє життя не пов'язане з політикою», - сказав уповноважений президента у справах кримськотатарського народу.

Також він вважає, що необхідно поліпшити інформованість і самих громадян України.

«Якби наші люди, весь наш політичний істеблішмент, наші народні депутати достатньою мірою були поінформовані про те, в якому становищі опинилися люди в окупованому Криму, особливо ті люди, які хочуть зберегти свою національну і людську гідність, не завдаючи шкоди при цьому базовим інтересам своєї країни і свого народу, то, може, в Україні було б менше або взагалі не було б таких розумників, які пропонують відкласти питання деокупації Криму на пару десятків років або здати в оренду Крим разом з його жителями Путіну...», - додав він.