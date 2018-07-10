На Байковому цвинтарі попрощалися з дисидентом Левком Лук'яненком (відео)

Поховали Левка Лук'яненка на центральній алеї Байкового цвинтаря, поряд з Леонідом Каденюком.

Сьогодні на Байковому цвинтарі ховали українського дисидента, одного з авторів Акта проголошення незалежності України Левка Лук'яненка. Віддати йому останню шану у клубі Кабміну та у Володимирському соборі прийшли тисячі людей.

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З квітами і траурними вінками зібралися люди біля Кабміну. Віддати належне прийшли сотні людей. Багато хто з ним не були знайомі, але вважають його смерть особистою втратою, йдеться у сюжеті ТСН.

Попрощатися з колишнім депутатом прийшло багато політиків.

У 1991 році він спробував стати президентом, але для звичайних українців він був маловідомим. Загалом дисидент Левко Лук'яненко провів за гратами третину життя.

У Володимирському соборі не проштовхнутися, панахиду правив митрополит Філарет.

Поховали Левка Лук'яненка на центральній алеї Байкового цвинтаря, поряд з Леонідом Каденюком.