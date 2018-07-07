"Його не зламали концтабори, не злякала агресія РФ": Порошенко висловив співчуття у зв'язку зі смертю Левка Лук'яненка
Левко Лук’яненко був «живим символом незламності українського духу».
Про це президент України Петро Порошенко написав у Facebook.
«Смерть вирвала у нас того, хто був живим символом незламності українського духу, хто виборов нам Незалежність України у ХХ сторіччі - Левка Лук‘яненка.
Його не зламали радянські концтабори, не налякала нинішня російська агресія. Він передав нам головний вогонь свого життя - любов до України.
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Він з когорти справжніх Героїв! А вони не вмирають. Вічна пам‘ять...», - зазначив Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, колишній радянський дисидент, письменник, екс-народний депутат України та автор "Акта проголошення незалежності України", Герой України Левко Лук’яненко помер сьогодні, 7 липня, на 89-му році життя.