У Харкові розпочався суд над медсестрою, яка навесні добивала ногами активістів Євромайдану

У Харкові розпочався суд над медсестрою з Чугуєва (Харківська область) Ольгою Воржеіновою, яка обвинувачується у тому, що під час весняних протистоянь добивала ногами пораненого активіста Євромайдану в переході станції метро «Університет» у центрі міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, перше засідання у справі Воржеінової відбулося сьогодні, 5 грудня, у Дзержинському районному суді Харкова.

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Під час судового засідання було заслухано потерпілого та вивчено відеодокази. Обвинувачувана від надання показів відмовилась, скориставшись своїм конституційним правом, передбаченим ст. 63 Конституції України. Потерпілий заявив клопотання про допит свідка, про якого не було відомо на стадії досудового слідства.

Наступне засідання Дзержинського райсуду Харкова у справі Воржеінової призначене на 25 грудня.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня у Харкові люди з бітами та у масках напали на активістів Євромайдану, які розходилися зі свого мітингу. Постраждало близько 50 осіб, у тому числі один працівник міліції. До лікарні загалом звернулося 14 чоловік.

Пізніше в Інтернеті з’явилося відео, на якому чоловік і жінка ногами добивають побитого чоловіка, який сидить на східцях підземного переходу.

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За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (злісне хуліганство із застосуванням предметів для нанесення тілесних ушкоджень).

Під час проведення слідчо-оперативних заходів була встановлена 53-річна жителька Чугуєва Харківської області, яка, згідно із доказами, брала активну участь у побитті активістів Євромайдану. 17 квітня правоохоронці затримали Ольгу Воржеінову і, згідно з рішенням суду, вона протягом двох місяців перебувала під домашнім арештом.