У Миколаєві зменшать постачання води через дефіцит рідкого хлору
14:12, 14 липня 2018Суспільство
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Така міра буде зберігатися до нормалізації поставок рідкого хлору.
У Миколаєві з понеділка знизять водопостачання / УНІАН
У Миколаєві з понеділка знизять водопостачання до нормалізації поставок рідкого хлору.
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Про це повідомляє прес-служба МКП "Миколаївводоканал"
"Внаслідок зупинки виробництва рідкого хлору підприємством "Дніпроазот" постачальник МКП "Миколаївводоканал" відмовився від зобов'язань за договором. Кількість якого для повного забезпечення процесу обмежено", - йдеться в повідомленні.
"Дніпроазот", єдине підприємство, яке виробляє рідкий хлор, зупинило виробництво речовини через високу ціну на газ.
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