У Миколаєві зменшать постачання води через дефіцит рідкого хлору

Така міра буде зберігатися до нормалізації поставок рідкого хлору.

У Миколаєві з понеділка знизять водопостачання до нормалізації поставок рідкого хлору. Читайте також"Це просто жах для місцевих": кримчани скаржаться на катастрофічну нестачу води Про це повідомляє прес-служба МКП "Миколаївводоканал" "Внаслідок зупинки виробництва рідкого хлору підприємством "Дніпроазот" постачальник МКП "Миколаївводоканал" відмовився від зобов'язань за договором. Кількість якого для повного забезпечення процесу обмежено", - йдеться в повідомленні. "Дніпроазот", єдине підприємство, яке виробляє рідкий хлор, зупинило виробництво речовини через високу ціну на газ.

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