Українське посольство звернулося до прокуратури Туреччини у справі смерті українського туриста

У консульстві додали, що підозрюваному заборонено залишати територію Туреччини.

Після того, як у турецькій лікарні помер турист з України, який кілька днів тому впав у кому після бійки з росіянином, українське посольство звернулося до турецької прокуратури.

Про це Громадському радіо повідомив голова консульської служби Василь Кирилич.

"Посольство звернулося до прокуратури з клопотанням повідомити про хід розслідування справи", – сказав він.

Василь Кирилич додав, що підозрюваному заборонено залишати територію Туреччини.

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Нагадаємо, 57-річний громадянин України помер в одній з лікарень Туреччини. Він тиждень пролежав у комі після того, як його побив турист із Росії. Житель Запоріжжя Андрій Сова отримав важкі травми. Його госпіталізували з Ganita holiday village, що в турецькому місті Аланья. Непритомного чоловіка доставили в лікарню і тиждень він перебував у комі. 14 липня стало відомо, що так і не приходячи до тями, він помер.