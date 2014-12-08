У Керчі розгромили відділення «Приватбанку» і викрали банкомат (фото)

Про це жителі Керчі повідомляють в соціальних мережах, передає "Крим.Реалії".

Пограбоване відділення банку розташоване у людному місці - неподалік від автобусної зупинки в спальному мікрорайоні "Марат-4", напроти якого знаходиться Керченський морський рибний порт.

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Як повідомляють місцеві жителі, "набіги" вандалів на закрите відділення "Приватбанку" відбувалися кілька разів, проте "поліцію" ніхто не викликав, немов те, що відбувається, вважалося нормальним явищем для перехожих.