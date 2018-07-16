Луценко розповів, коли саме вирішиться доля Холодницького на посаді голови САП

За його словами, засідання комісії у справі керівника САП відбудеться 24 липня.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів вирішить долю керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького 24 липня.

Про це він повідомив на брифінгу 16 липня, пише "Українська правда".

"Долю Холодницького вирішить КДКП без тиску Генпрокурора. В цьому випадку я буду лише клопотати, але рішення буде приймати комісія", - сказав Луценко.

За його словами, засідання комісії у справі керівника САП відбудеться 24 липня.

Луценко також коментував пікет біля антикорупційної прокуратури, де люди виступали проти закриття справи рюкзаків Авакова.

Генпрокурор заявив, що у людей є повне право на волевиявлення, тим паче, що рішення про закриття справи ухвалював не Холодницький, а інший прокурор.

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Як повідомлялося, у підготовленому, але ще не ухваленому висновку комісії прокурорів щодо керівника САП Назара Холодницького рекомендується накласти на нього догану та не звільняти.

Активісти обурились, що комісія прокурорів збирається пожаліти Холодницького.

30 березня генпрокурор Юрій Луценко попросив Квалифікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів розглянути зняття з посади керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

У травні Холодницький заявив, що написав 16 сторінок пояснень на скарги НАБУ і ГПУ.