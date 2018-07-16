"Є грубі правопорушення": Луценко повідомив про розслідування щодо Продана на посаді в.о. голови ДФС

Інформація про можливі порушення в роботі Продана надійшла до правоохоронців на початку цього року.

Правоохоронці розслідують ймовірні правопорушення виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби України Мирослава Продана, які він, можливо, вчинив на посаді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Десь на початку цього року ми отримали інформацію про ймовірні правопорушення пана Продана, які не пов'язані з його колишньою посадою у Вінницькій області. Вони пов'язані з його нинішньою діяльністю", - заявив він.

Читайте такожЛуценко ліквідував Департамент спецрозслідувань Горбатюка, який займався справами Майдану

Луценко не уточнив, який саме правоохоронний органі здійснює розслідування і відмовився розповісти деталі справи.

"Можу сказати лише одне – наявних у мене матеріалів достатньо для того, щоб бути переконаним в наявності грубих правопорушень Продана на посаді виконуючого обов'язки голови ДФС. Якщо слідство покладе необхідну доказову базу, ця справа буде відправлена за підслідністю до органу, який має її реалізовувати. На цей момент триває слідство, я цього не приховую", - сказав генпрокурор.