На Харківщині через поломку російської системи митного контролю утворилася черга зі 160 авто

Вихід з ладу системи митного контролю стався в міжнародному пункті пропуску «Нєхотєєвка», що навпроти пункту пропуску «Гоптівка» в Харківській області.

У Харківській області через поломку російської системи митного контролю утворилася черга зі 160 легковиків.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Східного регіонального управління ДПСУ.

«На адресу Харківського прикордонного загону надійшло повідомлення від російської сторони про вихід з ладу системи митного контролю в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Нєхотєєвка», що навпроти пункту пропуску «Гоптівка» в Харківській області. Через несправність серверу рух транспортних засобів в обидва боки обмежений», - йдеться в повідомленні.

Східне регіональне управління ДПСУ просить подорожуючих врахувати дану інформацію та за можливості обирати альтернативні маршрути для перетину кордону.

У ДПСУ зазначили, що станом на 11:00 на виїзд з України очікують близько 160 легкових автомобілів. Із них 140 оформлені та чекають на в'їзд до російського пункту пропуску.