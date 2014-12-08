Бойовики обстріляли залізничний переїзд під Авдіївкою, є жертви

Одна жінка загинула і ще одна з підлітком госпіталізовані після обстрілу бойовиками залізничного переїзду біля Авдіївки.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в Facebook.

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Зокрема, зазначається, що за інформацією місцевих мешканців, близько 13.00 години, під час обстрілів позицій сил АТО, терористи обстріляли залізничний переїзд, що поблизу населеного пункту Авдіївка Донецької області.

В момент обстрілу, біля переїзду перебував автомобіль, в якому знаходилися дві жінки та підліток.

”Від отриманих травм одна жінка померла, інша жінка та підліток доставлені до місцевої лікарні з пораненнями”, - сказано в повідомленні.