Під час обстрілу бойовиками Трьохізбенки загинули два мирних жителі

Про це повідомили в прес-службі голови Луганської обласної державної адміністрації (ОДА) Геннадія Москаля.

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"В результаті обстрілу зруйновано житловий будинок по вул. Разіна. Подружжя-пенсіонери (66-річний чоловік та 63-річна жінка), які проживали в ньому, від отриманих травм загинули", - повідомив Геннадій Москаль.

Також, за даними голови ОДА, бойовики обстріляли з "Градів" місто Щастя. "Сьогодні після півночі терористи з боку села Весела Гора обстріляли місто Щастя з мінометів і систем залпового вогню "Град". Кілька снарядів і мін влучили прямо в житлові будинки на вул. Дружби, Республіканській і Гагаріна", - повідомив Геннадій Москаль.

За його словами, зруйновано 2-поверховий багатоквартирний будинок. "Будівля фактично склалася, чи є постраждалі під уламками, поки не відомо, зараз на місці працюють рятувальники. Ще в одному будинку - 4-поверховому - знесло дах і вибиті вікна", - повідомив голова ОДА.

Пошкоджена також будівля районної електромережі, перебита 6-кіловольтна лінія електропередач, яка подає струм на свердловину, повідомив голова ОДА.

Енергозабезпечення Щастя здійснюється в аварійному режимі. За словами голови ОДА, якщо протягом 5-6 годин не вдасться усунути пошкодження, вода в системі замерзне. При цьому він відзначає, що зараз в Щасті 12 градусів морозу.