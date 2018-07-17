Демонтаж кіосків у Дніпрі: проти комунальників вийшли з камінням і битами (фото)

Під демонтаж потрапило 28 кіосків, які не мали необхідних дозвільних документів на розміщення.

У Дніпрі сьогодні під час демонтажу незаконно розміщених кіосків на вулиці Бердянській невідомі чинили опір комунальникам та співробітникам муніципальної варти, застосовуючи каміння, бити та шини.

Читайте також"Прощавай, торгові точки": вночі на Андріївському узвозі в Києві знесли МАФи (фоторепортаж)

Як повідомляє прес-служба міської ради Дніпра, зазначені споруди не мали необхідних дозвільних документів на їхнє розміщення. Під демонтаж потрапило 28 кіосків.

Згідно з повідомленням, за сім днів власникам вручили приписи на самовільне звільнення території. Вони їх проігнорували, але усі кіоски звільнили від товару.

«Під час демонтажу МАФів невідомі молодики чинили опір комунальникам та співробітникам муніципальної варти, яка охороняла проведення відповідних робіт. Порушники жбурляли каміння, використовували бити та палили шини. На відповідну ситуацію відреагувала поліція», - йдеться у повідомленні.

Також у міськраді обіцяють після демонтажу кіосків очистити територію від сміття та провести благоустрій розташованого поруч скверу.