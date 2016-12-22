Поліція: під час знесення МАФів у Києві постраждали п'ятеро людей (відео)

12:46, 22 грудня 2016
Суспільство
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Поліція заявляє про п'ятьох постраждалих, двох правоохоронців та трьох цивільних громадян, під час знесення малих архітектурних форм у столиці.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації подій / Фото reviewnews.net

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Близько 150 правоохоронців заступили на охорону громадського порядку на вулиці Політехнічній, отримавши інформацію від Київської міської державної адміністрації щодо проведення демонтажних робіт.

У поліції повідомили, що, коли на місце прибула спецтехніка, власники МАФів заблокували її, а відтак виник конфлікт між підприємцями та представниками благоустрою. На місце події також прибув один із народних депутатів із групою осіб.

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"Аби не допустити фізичного протистояння та масової бійки, правоохоронці вимушені були втрутитися у ситуацію. У результаті демонтажні роботи не проводили, і через деякий час учасники подій розійшлися", - йдеться у повідомленні.

"Загалом до столичної поліції надійшло п’ять повідомлень лікарів про надання допомоги постраждалим на вул. Політехнічній, із них двоє – працівники поліції, а також більше 10-ти повідомлень щодо цих подій", - заявили у столичній поліції.

Всі відомості відповідним чином зареєстровані. Вирішується питання щодо правової кваліфікації подій.

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Теги: #Київ