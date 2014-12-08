Завтра на півдні України видимість впаде до 200 метрів, обіцяють шквальний вітер та ожеледицю
19:33, 08 грудня 2014Суспільство
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Вночі та вранці в Україні спостерігатиметься туман, видимість 200-500 м.
Синоптики попереджають про сильний туман / ДАІ МВС України
9 грудня у південній частині України очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах, крім Криму, подекуди ожеледиця.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
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Також, за даними синоптиків, вночі та вранці в Україні спостерігатиметься туман, видимість 200-500 м.
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