Завтра на півдні України видимість впаде до 200 метрів, обіцяють шквальний вітер та ожеледицю

Вночі та вранці в Україні спостерігатиметься туман, видимість 200-500 м.

9 грудня у південній частині України очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах, крім Криму, подекуди ожеледиця. Про це повідомляє Український гідрометцентр. Читайте такожЧерез снігопад на одній з трас в РФ утворилася пробка завдовжки в 43 км Також, за даними синоптиків, вночі та вранці в Україні спостерігатиметься туман, видимість 200-500 м.

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