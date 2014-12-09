У Донецьку викинули 50 мішків з порізаними гривнями - журналіст Spiegel
02:37, 09 грудня 2014Суспільство
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На околиці Донецька місцевий житель два тижні тому виявив 50 мішків з порізаними грошима.
У Донецьку викинули 50 мішків з порізаними гривнями / blitz.if.ua
Про це повідомляє журналіст Spiegel Моріц Гатман, якому місцевий житель показав ці мішки, повідомляє ТСН.
"Привезли два тижні тому вночі 50 мішків з цими різаними купюрами, викинули в полі і поїхали. Поруч лежали якісь документи українського банку БТА. Там є всілякі банкноти, і 10, і 20, і 100, і 500", - написав журналіст.
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Моріц Гатман вважає, що гроші могли знищити, щоб вони не дісталися бойовикам "ДНР".
Зазначимо, що відділення банку БТА є лише в Києві і у Львові.
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