У Донецьку викинули 50 мішків з порізаними гривнями - журналіст Spiegel

Про це повідомляє журналіст Spiegel Моріц Гатман, якому місцевий житель показав ці мішки, повідомляє ТСН.

"Привезли два тижні тому вночі 50 мішків з цими різаними купюрами, викинули в полі і поїхали. Поруч лежали якісь документи українського банку БТА. Там є всілякі банкноти, і 10, і 20, і 100, і 500", - написав журналіст.

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Моріц Гатман вважає, що гроші могли знищити, щоб вони не дісталися бойовикам "ДНР".

Зазначимо, що відділення банку БТА є лише в Києві і у Львові.