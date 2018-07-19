Окупований Крим спостигла нова катастрофа (відео)

На Азовському узбережжі Криму - навала великих медуз.

В окупованому Криму, пляжі якого порожні, з'явилася нова серйозна проблема. Температура води на Південному узбережжі впала через холодну течію, а Азовське узбережжя, яке зазвичай слугує альтернативою для туристів на анексованому півострові, зазнало навали медуз.

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Деякі екземпляри досягають півметра, передає радіостанція "Говорит Москва". "Відпочивальники в Криму опинилися на межі нервового зриву: південне узбережжя захопило холодна течія, температура води впала до +13 градусів. Купаються тільки моржі. А на Азовському узбережжі Криму, де відкриті піщані пляжі, сьогодні навала великих медуз", - йдеться у повідомленні.

Аурелія – це найбільші медузи, які водяться в Чорному морі. Деякі екземпляри досягають півметра. Вони не смертельні для людини, але опіки залишають досить болісні. Зараз ці істоти перебувають біля узбережжя, і нечисленні відпочивальники можуть тільки ходити навколо води.

Як повідомляли ЗМІ, пляжі в окупованому Росією Севастополі в Криму не страждають від напливу туристів, незважаючи на розпал сезону. Про це свідчать кадри з веб-камер.