"Мільйони" туристів: з'явилися свіжі фото пляжів у Криму

Незважаючи на хорошу погоду, відпочивальників на пляжах можна перерахувати на пальцях.

Пляжі в окупованому Росією Севастополі в Криму не страждають від напливу туристів, незважаючи на розпал сезону.

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Це можна оцінити за знімками, зробленими з веб-камер, встановлених на найбільш популярних пляжах курорту, передає "Апостроф".

Зазначається, що на фото зображені знімки з пляжу "Любимівка", з апарт-готелю В'язовий Гай, розташованого під Севастополем, і з готелю в Нахімовському районі Севастополя з видом на пляж.

На фото можна побачити, що, незважаючи на гарну погоду, відпочивальників можна перерахувати на пальцях.

"Спека, холод, шторм, обід, вечеря, футбол, хокей... Не знаю, що... Мільйони туристів, коротше", "А чому дивуватися? На військовій базі зараз заняття, не до купання...", "Скажуть - ранок... будній день", - прокоментували знімки в мережі.

Раніше в мережі були опубліковані нові фотографії анексованого РФ Криму, на якому можна побачити пляжі Євпаторії, на одному з них величезними літерами виклали "Кримнаш".