Заступник держсекретаря США: З ядерною зброєю Україна була б в меншій безпеці від РФ

Про це заявила заступник державного секретаря США з контролю над озброєннями і міжнародної безпеки Роуз Готмюллер в інтерв'ю "Європейській правді".

"В цьому разі (за наявності в України ядерної зброї. - Ред.) Росія загнала б вашу державу у кризовий стан значно раніше, аніж це сталося зараз", - відзначила вона.

За словами Готмюллер, ядерна зброя, якби вона лишилася в Україні, була б джерелом нестабільності.

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"Протягом останніх 20 років ви жили у досить стабільній безпековій ситуації. Маючи ядерну зброю, ви не дістали б такого привілею", - пояснила заступник держсекретаря.

Вона також нагадала, що наявність ядерної зброї не є гарантією ненападу.

"1969 рік довів нам, що це правило не працює! Тоді світ підійшов неймовірно близько до атомної війни між СРСР та Китаєм!" - наголосила Готмюллер.

"Як би ви поставилися до того, що ядерна зброя та радіоактивні матеріали лишилися б в Україні і сьогодні опинилися у Донецьку та Луганську?" - відзначила вона.