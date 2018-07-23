Місячне затемнення 2018: астрологи розповіли, що категорично не можна робити в цей день

Затемнення відбудеться в знаку Козерога. Причому більш тривалого місячного затемнення в цьому столітті вже не буде.

Українці вступили в коридор затемнень, який завершиться місячним затемненням 27 липня 2018 року.

Місячне затемнення 27 липня 2018: час

Місячне затемнення розпочнеться 27 липня, у п'ятницю, 23:22 за київським часом (о 20:22 – за Гринвічем).

Як відзначають астрологи, місячне затемнення триватиме аж 103 хвилини – більш тривалого місячного затемнення в цьому столітті вже не буде. Про це повідомляє "Главред" з посиланням на Telegram-каналу "Сухарева вежа".

Місячне затемнення 27 липня-2018: де буде видно

Повне місячне затемнення 27 липня зможуть побачити жителі Близького Сходу, південної і східної Африки, а також центральної та південної частини Азії.

Напівтіньове ж затемнення можна буде побачити практично з будь-якої точки Землі – за винятком Чукотки, Камчатки та Північної Америки.

Жителі Європи (в тому числі і України), Південної Америки і Західної Африки зможуть спостерігати затемнення при сході Місяця, а Східної Азії та Австралії – при заході.

Місячне затемнення 27 липня: в якому знаку

Місячне затемнення 27 липня відбудеться в знаку Козерога. Саме в цьому знаку на даний момент знаходиться в екзальтації ретроградний Марс. Причому в той день – вперше з 2003 року – Марс буде у великому протистоянні.

Місячне затемнення 27 липня: вплив на кожен знак Зодіаку

"Загалом, ми станемо свідками рідкісної конфігурації світил, яка запустить нові потужні процеси і зміни в житті майже кожного жителя Землі. У найближчий місяць зможуть відчути припливи агресії (яку складно буде контролювати) і бунтарства", – зазначає астролог.

У політичному контексті для можновладців настає не найсприятливіший час. Адже на порядок зростають ризики масових протестів і військових переворотів. Причому високі ризики збережуться аж до початку вересня, коли Марс і Сатурн вийдуть з ретроградного стану.

Нагадаємо, відомий астролог Влад Росс говорить про те, що в період "кривавого" місячного затемнення слід побоюватися військових дій. "Адже Марс — бог війни, а тут найтриваліше затемнення поблизу нього. Тому ситуація може розгортатися дуже драматично. Наприклад, такі події можуть розгортатися на Близькому Сході", — підкреслив Росс.

Це затемнення не кращим чином може позначитися на психіці жіночої частини населення. Напади істерії можливі навіть у самих сангвинических представниць прекрасної статі. Тому чоловікам необхідно в цей період бути вкрай обережними в спілкуванні з дамами, щоб не "пожати бурю".

Місячне затемнення 27 липня: що не можна робити

Астрологи закликали відмовитися від спостереження за місячним затемненням. "Це найдурніше, що можна буде зробити ввечері 27 липня. Більш дурним можуть стати тільки рясні узливання алкоголю в цей день", – пише "Сухарева вежа".