Силовики готуються до спроб проникнення в Україну після ЧС-2018 тисяч нелегалів з Росії

За даними МВС, іноземці прибули до РФ з метою незаконного потрапляння через Україну до Євросоюзу.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що з 26 липня по 31 серпня 2018 року триватимуть цільові профілактичні заходи з нагляду та контролю за виконанням законодавства у міграційній сфері під назвою «Мігрант».

Як повідомляє Департамент комунікації МВС України, до їх проведення залучаються Державна прикордонна служба, Національна поліція та Державна міграційна служба. Перед ними стоїть низка завдань: оздоровлення оперативної обстановки на території обслуговування шляхом припинення адміністративних та кримінальних правопорушень, вчинених іноземцями, тісна співпраця всіх органів системи МВС, підвищення інтенсивності патрулювання основних маршрутів, які ведуть до державного кордону, перевірки місць можливого проживання (перебування) іноземців, тощо.

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Заступник начальника департаменту боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, Нацполіції Ігор Малахов зазначив, що за оперативними даними Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, після чемпіонату світу з футболу в Росії залишилось кілька тисяч «вболівальників» із країн міграційного ризику. Ці іноземці прибули з метою незаконного потрапляння через Україну до Євросоюзу.

«Найближчим часом очікується переправлення великих груп нелегалів в Україну з Росії на ділянці кордону Луганської, Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Після потрапляння до нашої держави триватиме транзит нелегалів до її західних кордонів. Лише за останні два тижні затримано 17 груп нелегальних мігрантів, до складу яких входило 75 іноземців», - наголосив Ігор Малахов.

«З початку 2017 року по теперішній час задокументовано майже 3,5 тис. кримінальних правопорушень, вчинених іноземцями, а саме громадянами Росії – 1034, Грузії – 1024, Азербайджану – 659, Молдови – 443. З метою попередження злочинів на території України пройде спецоперація «Мігрант», - заявив Сергій Яровий.

Він наголосив, що починаючи з кінця 2017 року і упродовж І півріччя 2018 року відзначається значне зростання незаконних переміщень мігрантів, їх непропуску через державний кордон та затримань.