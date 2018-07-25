Рада має підтримати ініціативу МВС про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху - Яровий (відео)

Перший заступник міністра внутрішніх справ зазначив, що попри актуальність і важливість норм, які посилюють відповідальність водіїв, вони до цього часу не були прийняті навіть в першому читанні.

МВС в межах своєї компетенції вживає заходів щодо недопущення дорожньо-транспортних подій.

Читайте такожВ Україні зібралися посилити безпеку на дорогах після сьогоднішніх масових ДТП

Про це на нараді під головуванням прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з питань посилення безпеки дорожнього руху сказав перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

«Після кожного ДТП аналізуються конкретні причини та умови їх скоєння. Проте, основні причини нам вже давно відомі. З метою запобігання дорожньо-транспортних пригод Кабінетом Міністрів за ініціативою МВС зменшено швидкість руху в населених пунктах до 50 км/год, змінено організацію руху по колу, внесені зміни до Порядку видачі посвідчення водія, якими передбачено видачу першого водійського посвідчення на 2 роки», - повідомив він.

За словами Сергія Ярового, необхідною залишається посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

«14 листопада 2017 року до Верховної Ради був направлений проект законодавчих змін щодо підвищення відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Ми пропонували посилити кримінальну відповідальність за порушення правил дорожнього руху, вчинені в стані алкогольного чи іншого сп’яніння, внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо неможливості звільнення від відповідальності за керування транспортними засобами в нетверезому стані через «малозначність» або з передачею матеріалів на розгляд громадській організації чи трудовому колективу. Серед новацій - підвищення розмірів штрафів за керування транспортними засобами особою, яка ніколи не отримувала цього права або була його позбавлена, за перевищення максимально дозволеної швидкості руху більше ніж на 50 км/год, а також зменшити поріг відповідальності за перевищення швидкості з 20 км/год до 10 км/год та інші», - наголосив перший заступник міністра внутрішніх справ, додавши, що попри актуальність та важливість цих норм, вони до цього часу не були прийняті навіть в першому читанні.