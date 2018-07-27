Google присвятив дудл легендарній шахістці з Полтавщини Людмилі Руденко

У 1950 році Руденко стала першою радянською чемпіонкою світу з шахів.

Пошуковик Google присвятив дудл 114-й річниці дня народження першої радянської чемпіонки світу з шахів Людмили Руденко, яка родом з Полтавщини.

"Цього дня в 1904 році в Лубнах, Україна, народилася одна з найвпливовіших шахісток світу", - йдеться у блозі Google.

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Любов до шахів у Руденко виховав батько, коли їй було 10 років.

Свій професіональний шлях Руденко почала з невдач. У 1925 році юна шахістка прийняла участь у своєму першому турнірі, але тоді вона зайняла одне з останніх місць.

Однак за кілька років Руденко вдосконалила свої професійні навички на стільки, що вже у 1928 році стала чемпіонкою Москви. У 1929 шахістка переїхала до Ленінграду, де стала чемпіонкою міста сім разів.

У 1950 році Руденко стала другою жінкою, яка коли-небудь вигравала Чемпіонат світу з шахів. Чемпіонський титул вона займала до 1953 року. У 2015 році вона була зарахована до Всесвітнього шахового залу слави.

Як повідомляв УНІАН, українська шахістка Анна Музичук стала чемпіонкою Європи з бліцу, який проходив у Тбілісі.