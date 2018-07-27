Хресна хода у Києві: пішоходів на Хрещатику перевіряють металошукачами (фото, відео)

На вулиці Хрещатик відрізок від Майдану Незалежності до Європейської площі огородили парканом, уздовж якого чатують правоохоронці.

Сьогодні у Києві з нагоди 1030 річниці хрещення Русі відбудеться хресна хода. Через це у центрі Києва перекрито рух транспорту та посилено заходи безпеки.

Зокрема, на вулиці Хрещатик відрізок від Майдану Незалежності до Європейської площі огородили парканом, уздовж якого чатують правоохоронці. Поліцейські перевіряють речі пішоходів, які входять у цю зону, за допомогою металошукача, передає кореспондент УНІАН.

Як повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ, для охорони правопорядку 27 та 28 липня будуть залучені фахівці Нацполіції, Нацгвардії та ДСНС, а також підрозділи кінологічної служби, вибухотехніки та поліція діалогу.

У Нацполіції також зазначили, що Ситуаційний центр Національної поліції вже працює у цілодобовому надзвичайному режимі. На його базі створено робочу групу. До її складу увійшли співробітники Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування,карного розшуку, превентивної діяльності, патрульної поліції, кіберполіції та інших підрозділів.

Також поблизу Європейської площі чергує карета "швидкої".

Як повідомляв УНІАН, 27 та 28 липня рух усіх видів транспорту на деяких центральних вулицях столиці буде повністю обмежено через хресну ходу.