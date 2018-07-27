У Києві готуються до хресної ходи вірян: які вулиці перекрито (відео)

27 та 28 липня рух усіх видів транспорту на деяких центральних вулицях столиці буде повністю обмежено через хресну ходу.

У Печерському районі Києва для відзначення 1030-річчя хрещення Київської Русі – України збираються священики й віряни, правоохоронці працюють у посиленому режимі. Зокрема, представники Національної гвардії вже чатують уздовж доріг від метро "Арсенальна" до Києво-Печерської лаври, передає "Українська правда". 27 липня 2018 року з 6:00 рух перекрили: - Вулицю Грушевського – від вулиці Шовковичної до Європейської площі; - Європейську площу – повністю; - Володимирський узвіз – від Поштової до Європейської площі; - Вулицю Трьохсвятительську – повністю; - Вулицю Хрещатик – від Майдану Незалежності до Європейської площі; - Вулицю Паркова дорога – від Європейської площі до алеї Героїв Крут. Читайте такожДо Києва прибули 8 святинь, з якими 27 липня відбудеться Хресний хід з нагоди 1030-ліття Хрещення Русі 28 липня 2018 року з 6:00 рух перекриють: - Бульвар Шевченка – від Бесарабської площі до площі Перемоги; - Вулицю Володимирську – від вулиці Жилянської до Михайлівської площі; - Вулицю Богдана Хмельницького – від вулиці Хрещатик до вулиці Івана Франка; - Вулицю Михайлівську – від вулиці Хрещатик до Михайлівської площі; - Вулицю Велику Житомирську – від Михайлівської площі до вулиці Саксаганського; - Вулицю Пушкінську – повністю; - Вулицю Терещенківську – повністю; - Вулицю Прорізну – повністю; - Вулицю Ярославів Вал – на перетині з вулицею Володимирською.

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