У Києві готуються до хресної ходи вірян: які вулиці перекрито (відео)

08:53, 27 липня 2018
Суспільство
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Сьогодні віряни пройдуть хресною ходою / фото УНІАН

У Печерському районі Києва для відзначення 1030-річчя хрещення Київської Русі – України збираються священики й віряни, правоохоронці працюють у посиленому режимі.

Зокрема, представники Національної гвардії вже чатують уздовж доріг від метро "Арсенальна" до Києво-Печерської лаври, передає "Українська правда".

27 липня 2018 року з 6:00 рух перекрили: 

- Вулицю Грушевського – від вулиці Шовковичної до Європейської площі;

- Європейську площу – повністю;

- Володимирський узвіз – від Поштової до Європейської площі; 

- Вулицю Трьохсвятительську – повністю;

- Вулицю Хрещатик – від Майдану Незалежності до Європейської площі;

- Вулицю Паркова дорога – від Європейської площі до алеї Героїв Крут.

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28 липня 2018 року з 6:00 рух перекриють:

- Бульвар Шевченка – від Бесарабської площі до площі Перемоги;

- Вулицю Володимирську – від вулиці Жилянської до Михайлівської площі;

- Вулицю Богдана Хмельницького – від вулиці Хрещатик до вулиці Івана Франка;

- Вулицю Михайлівську – від вулиці Хрещатик до Михайлівської площі;

- Вулицю Велику Житомирську – від Михайлівської площі до вулиці Саксаганського;

- Вулицю Пушкінську – повністю;

- Вулицю Терещенківську – повністю;

- Вулицю Прорізну – повністю;

- Вулицю Ярославів Вал – на перетині з вулицею Володимирською.

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Теги: #Київ#хресна хода у Києві