У Києві готуються до хресної ходи вірян: які вулиці перекрито (відео)
У Печерському районі Києва для відзначення 1030-річчя хрещення Київської Русі – України збираються священики й віряни, правоохоронці працюють у посиленому режимі.
Зокрема, представники Національної гвардії вже чатують уздовж доріг від метро "Арсенальна" до Києво-Печерської лаври, передає "Українська правда".
27 липня 2018 року з 6:00 рух перекрили:
- Вулицю Грушевського – від вулиці Шовковичної до Європейської площі;
- Європейську площу – повністю;
- Володимирський узвіз – від Поштової до Європейської площі;
- Вулицю Трьохсвятительську – повністю;
- Вулицю Хрещатик – від Майдану Незалежності до Європейської площі;
- Вулицю Паркова дорога – від Європейської площі до алеї Героїв Крут.
Читайте такожДо Києва прибули 8 святинь, з якими 27 липня відбудеться Хресний хід з нагоди 1030-ліття Хрещення Русі
28 липня 2018 року з 6:00 рух перекриють:
- Бульвар Шевченка – від Бесарабської площі до площі Перемоги;
- Вулицю Володимирську – від вулиці Жилянської до Михайлівської площі;
- Вулицю Богдана Хмельницького – від вулиці Хрещатик до вулиці Івана Франка;
- Вулицю Михайлівську – від вулиці Хрещатик до Михайлівської площі;
- Вулицю Велику Житомирську – від Михайлівської площі до вулиці Саксаганського;
- Вулицю Пушкінську – повністю;
- Вулицю Терещенківську – повністю;
- Вулицю Прорізну – повністю;
- Вулицю Ярославів Вал – на перетині з вулицею Володимирською.