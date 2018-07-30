Чума XXI століття: українки розповіли, як стали жертвами торгівлі людьми (відео)

З кожним роком кількість виявлених злочинів цієї категорії зростає, зокрема – фактів сексуальної експлуатації.

30 липня у світі відзначається День боротьби з торгівлею людьми. У Міжнародній організації праці зазначають, що 21 мільйон людей у всьому світі став жертвою примусової праці.

Як заявив начальник Департаменту боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, Нацполіції Артем Крищенко, упродовж шести місяців цього року поліцією виявлено 186 фактів торгівлі людьми, серед них 108 фактів – це сексуальна експлуатація.

«Протягом шести місяців цього року ми виявили 186 фактів торгівлі людьми. Серед них 108 фактів – це сексуальна експлуатація. Наразі потерпілими від цих злочинів визнані 156 людей: 91 жінка, 49 чоловіків, 9 неповнолітніх і 7 малолітніх дітей», - сказав він.

Крищенко додав, що за аналогічний період минулого року було виявлено 144 факти торгівлі людьми, з них: 94 фактів сексуальної експлуатації.

«Відтак з кожним роком кількість виявлених злочинів цієї категорії зростає, зокрема – фактів сексуальної експлуатації…Це вказує не на зростання злочинності в цій сфері – це показник того, що ми навчилися оперативного виявляти такі правопорушення», - запевнив посадовець.

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Як йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1", найчастіше шляхом насильства та обману потрапляють до Росії, Польщі, Туреччини та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Замість заробітку в полон потрапила Віра. Це сталось десять років тому, але події того вечора жінка досі пам’ятає у деталях. Після багатьох років психологічної реабілітації вона погодилась розповісти свою історію. Віру з подругою дорогою до магазину спіймали двоє невідомих. Дівчат зачинили в гаражі, завдавали побоїв по всьому тілу і два роки змушували надавати сексуальні послуги.

"Нам було по 17-18 років. Це було в місті Васильків, на Київщині. Одного разу ми намагались втекти з подругою, але нас спіймали. Почали бити та ламати руки. Одну дівчину просто закатали у гаражі. Я втекла і відтоді наполовину інвалід", - розповіла жертва.

Ще однією постраждалою від рабства стала Тетяна. Вона залишилась сама, вагітною та з трирічним сином на руках. Не було житла та роботи. У відчаї жінка зареєструвалась в одній із соцмереж, і там виклала свою історію. Вже за кілька днів їй написала Рита – громадянка Росії, що, мовляв, готова їй допомогти: оплатити пологи, поселити у себе з дітьми і навіть платити 10000 рублів за послуги покоївки.

"Я зібрала маленьку валізу речей і поїхала. Приїхала в Москву і одразу сконтактувалась з цією жінкою і вона пообіцяла мене забрати через два дні. І я в Москві без грошей з дитиною вагітною не знаючи, що робити, я звернулася в кімнату матері та дитини на Ярославському вокзалі мене там поселили і відбулись екстрені пологи", - розповіла Тетяна.

Лише через два тижні за жінкою вже з двома дітьми на руках приїхала і "Рита з інтернету".

"Вона закрила нас в будинку, забрала в мене документи. Приїжджала до нас раз в тиждень, привозила продукти нам, а на вулицю не дозволяла виходити взагалі. Вона займалась чорною магією та погрожувала мені. Ми були за містом у приватному будинку, а вона - у Москві зі своїми дітьми", - згадує жінка.

Врятуватися Тетяні допомогли сусіди. Разом із дільничним вони визволили жінку з рабства, купили квиток на потяг в Україну і навіть дали із собою невелику суму грошей. Вже рік вона вдома, та зізнається, забути московського досвіду не зможе ніколи.

В Україні за час незалежності 230 тисяч громадян ставали жертвами торгівлі людьми. Половина із них – жертви трудової експлуатації. Інші – були втягнуті в сексуальне рабство, жебрацтво і торгівлю органами.

"Торгівля людьми – це глобальний злочинний бізнес. Він настільки прибутковий, що охоплює майже весь світ. Тому Україна є і країною призначення, і країною транзиту, і країною походження саме торгівлі людьми", - розповідає Ірина Бойко, координатор роботи з протидії торгівлі людьми.

Щоб повернутися до повноцінного життя після пережитого, жертвам необхідна не лише юридична, а перш за все психологічна допомога. Психолог Оксана Варварич вже кілька років щодня бореться за долі таких українців.

"У нас є класні кейси, коли людина потім віднаходить віру у себе і так само довіру до людей і готова працювати, і будувати нове життя, вони одружуються, готові мати нові стосунки, дітей. І це дуже приємно і для нас так само", - сказала психолог проекту з протидії торгівлі людьми.

Отримати допомогу можна і від держави. У Мінсоцполітики звітують: лише за 2018 рік офіційно в Україні статус жертв торгівлі людьми надали 122 особам.

Перше, що слід пам’ятати, наголошують правозахисники, в жодному випадку і за будь-яких обставин не віддавати потенційним працедавцям оригінали документів. А коли стали жертвою будь-якої експлуатації, не боятися і не соромитися негайно звертатися до поліції та громадських організацій.