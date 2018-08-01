Захист Рубана пропонував слідству укласти угоду про визнання ним вини - адвокат

У той же час, захист Рубана не піде на угоду зі слідством на стадії судового слідства та домагатиметься виправдального вироку.

Захист керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, якого разом із позафракційним народним депутатом України Надією Савченко підозрюють у підготовці терактів і держперевороту, пропонував слідству укласти угоду про визнання вини їхнім підзахисним.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив адвокат Рубана Валентин Рибін, коментуючи інформацію, що Генеральна прокуратура та Служба безпеки України завершили досудове розслідування у справі Савченко-Рубана.

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“Мій клієнт був готовий укласти угоду про визнання вини. Таку заяву ми зробили, але слідство вирішило її проігнорувати. І буквально наступного дня повідомило нам про завершення досудового слідства”, - сказав Рибін.

Він також додав, що метою цієї угоди було здійснити обмін Рубана на двох українських полонених, які знаходяться в полоні в ОРДЛО ще з 2014 року.

Однак головну військову прокуратуру це не зацікавило.

Разом з тим Рибін додав, що на стадії судового слідства Рубан не буде пропонувати укласти угоду зі слідством, а натомість добиватиметься виправдувального вироку.

“В суді ми розглянемо аргументи обвинувачення, але ми будемо добиватися виправдувального вироку”, - сказав Рибін.

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Він також розповів, що з 13 серпня почне ознайомлюватися з матеріалами досудового слідства у цій справі.

У той же час адвокат додав, що не збирається затягувати цю процедуру, максимум місяць потрібно буде для ознайомлення.

Також він додав, що повідомлення про завершення досудового слідства він отримав 30 липня.

Як повідомляв УНІАН, Савченко і Рубана, якого 8 березня було затримано на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюють у підготовці терактів і держперевороту.

За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі Києва та вбити керівництво держави, а вночі захопити будівлю Верховної Ради.

Савченко та Рубан утримуються під арештом.