Вирішували цілий день: суд залишив Савченко під вартою до вересня

Клопотання про продовження міри запобіжного заходу розглядали від ранку 13 липня.

Cуддя Шевченківського районного суду продовжив запобіжний захід народному депутату Надії Савченко у вигляді тримання під вартою до 10 вересня.

Відповідне рішення ухвалив суддя Володимир Бугіль, повідомляє "Українська правда".

Клопотання про продовження міри запобіжного заходу розглядали від ранку 13 липня.

Спершу Савченко призначили державного адвоката, оскільки не прийшли її захисники. Але згодом прийшов новий адвокат Савченко за договором Олександр Тананакін. Близько 12:00 він заявив клопотання про надання йому часу на ознайомлення зі справою. Тананакін просив про 3 години часу, але суддя дав йому лише 1 годину на вивчення матеріалів.

Захисники Савченко також клопотали про те, щоб вона 13 липня була присутня в іншому суді у справі Плотницького, де вона проходить як потерпіла. Суддя це клопотання не задовольнив. Тоді і адвокат, і сама Савченко заявили відвід судді. Суддя назвав це затягуванням розгляду справи.

Однак після перепалки суддя задовольнив клопотання про надання захиснику нардепа ще 2 годин на ознайомлення з матеріалами справи.

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Близько 15:40 суд повернувся у залу засідань. Адвокат Савченко Костянтин Глоба просив суд відкласти розгляд справи або до вечора 17 липня або до 18 липня для отримання ухвали Апеляційного суду, який на звернення захисників Савченко мав визначити, кому підслідне клопотання прокурора про продовження міри запобіжного заходу. Суддя пішов у нарадчу кімнату.

О 16:20 захисники Савченко заявили, що термін дії запобіжного заходу для нардепа закінчився, а отже Савченко мають відпустити. "Вже 35 хв як минув строк дії запобіжного заходу, і вона має бути звільнена, і суд не може продовжити її тримання під вартою, бо нема чого продовжувати", - сказав адвокат Андрій Левковець. Адвокати також заявили, що вважають, що застосовувати ще один арешт до Савченко не треба, але не виключили, що це може бути. На повторний арешт пообіцяли "реагувати відповідним чином".

Близько 16:40 до Шевченківсього суду надійшло повідомлення про замінування і всіх присутніх у залі засідань попросили покинути приміщення.

О 17.35 прес-служба суду повідомила у Facebook, що за результатами перевірки, вибухонебезпечних предметів або речовин в приміщенні та на території суду виявлено не було.

Суд поновився одразу після 18-ї. Прокурори попросили сторону захисту одразу оголосити всі клопотання, які адвокати мають заявити. Захист відмовився.

Адвокати наполягали, що суд має закрити засідання, оскільки сплив час для розгляду клопотання прокуратури про продовження терміну тримання під вартою для Савченко.

Сторона захисту апелювала до того, що суд мав розглянути клопотання прокуратури 13 липня в робочий час. Адвокат Левковець наголосив, що згідно розкладу суду, робочий день закінчився о 15.45. Таким чином вичерпався термін для розгляду цього питання і Надія Савченко, яку було арештовано о 13.58 23 березня, фактично не перебуває під вартою.

"Втрачено предмет розгляду. Не можна продовжити те, чого немає", – зазначив адвокат.

Прокурори наполягали на тому, що строк запобіжного заходу спливає опівночі 13 липня.

Савченко встала зі свого місця біля адвокатів, оголосила, що має право перебувати на цьому засіданні в якості вільного слухача і підійшла до відповідної частини залу. Однак суддя попросив її повернутись на місце. Савченко заявила, що не розуміє, чому вільна людина має сидіти на місці людини під вартою, але прохання судді виконала.

"Ви самі створили цей прецедент. Я не косила під дурочку, не вкривалася клітчатим одіялом... Я мала повне право встати і вийти з цієї зали, але я хочу дочекатися вашого рішення", – заявила вона суддям.

Суддя продовжив засідання і сторона захисту заявила клопотання про виклик судових експертів, які проводили експертизи на поліграфі.

Савченко заявила, що відмовляється від своїх державних адвокатів, бо "їм не дають права її захищати".

Про це вона заявила після того, як судді пішли у нарадчу кімнату і відмовилися об 23:00 заслухати її позицію.

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Під час того, як судді вийшли у нарадчу кімнату, прихильники Савченко викликали поліцію, бо "були порушені права Героя України Надії Савченко".

Поліцейські прибули до суду та почали спілкуватися із прихильницями Савченко.

Рішення про продовження арешту суддя оголосив 13 липня о 23:30.

Перед тим, як піти до нарадчої кімнати, Володимир Бугіль неодноразово попереджав сторону захисту, яка затягувала час, що суд "розглядає клопотання в межах строку, який передбачений минулою ухвалою, яка завершується 24.00". З огляду на це, суд мав піти до нарадчої кімнати о 23.00, щоб встигнути прийняти рішення.

Відразу після приходу судді з нарадчої кімнати, близько 10 присутніх заглушили зачитування рішення суддею викриками "Ганьба".

Адвокат Олександр Шадрін повідомив, що суд продовжив запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою до 10 вересня.

Повний текст ухвали буде оголошено 16 липня о 8.30.

Шадрін також повідомив, що захист Савченко подаватиме апеляційну скаргу і звертатиметься до Європейського суду з прав людини.