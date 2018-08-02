Напад з кислотою на активістку в Херсоні: з'явився фоторобот зловмисника

Друзі Гандзюк готові виплатити 100 тисяч гривень, тому, хто надасть інформацію, яка допоможе затримати зловмисника.

Журналістам вдалося скласти фоторобот чоловіка, який облив сірчаною кислотою співробітницю міськради Херсона та активістку Катерину Гандзюк.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Сергій Нікітенко.

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Він розповів, що журналісти, активісти, юристи ведуть власне розслідування у справі нападу на Гандзюк.

Журналіст зазначив, що чоловік як мінімум декілька днів відвідував четвертий Таврійський мікрорайон Херсона.

Нікітенко також розповів, що друзі Гандзюк готові виплатити 100 тисяч гривень, тому, хто надасть інформацію, яка допоможе затримати зловмисника.

Як повідомляв УНІАН, раніше поліція показала відео з камер спостереження, які зафіксували нападника.

Нагадаємо, 31 липня на Гандзюк напав невідомий і облив її кислотою. Її стан лікарі оцінюють як стабільно важкий. Гандзюк отримала хімічний опік більше 30% тіла.