У Херсоні активістку облили кислотою: поліція показала нападника на відео

Поліція опублікувала запис з камери спостереження, на якому видно зловмисника, що тікає з місця злочину.

У мережі з'явилося відео, на якому зображений чоловік, який облив кислотою керуючу справами мерії міста, відому громадську активістку Катерину Гандзюк.

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Прес-служба ГУ Нацполіції опублікувала запис з камери спостереження, на якому видно зловмисника, що тікає з місця злочину.

"Поліція звертається до всіх громадян, які вранці в Херсоні приблизно о 08:30 могли бачити чоловіка (на фото) у мікрорайоні Таврійський на вул. 49-ї Гвардійської Дивізії. Вказаний чоловік облив обличчя жінки невідомою речовиною", – сказано в повідомленні.

Зловмисник був одягнений у темну футболку, темну кепку, коричневі шорти і темне взуття.

"Якщо комусь відоме місцезнаходження людини по фото або його особу, прохання повідомити у міліцію за номером "102", – додали правоохоронці.

Як повідомлялося, невідомий чоловік чекав Катерину Гандзюк біля під'їзду і вилив на її обличчя кислоту.